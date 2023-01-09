Тест на ассоциации расскажет о качествах человека, который вам идеально подходит

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Каждому человеку хотелось бы найти свою вторую половинку. Ежедневно сотни тысяч людей ищут свой идеал в специальных приложениях для знакомств, в путешествиях или просто на улицах города, надеясь на судьбоносную встречу. Любопытно, что не так давно ученые из Женевского университета выяснили: супруги, прожившие вместе продолжительное время, убеждены в том, что их партнер полностью соответствует эталону мужчины или женщины. Исследователь Марсель Зентнер предложил пятидесяти парам-участников охарактеризовать своего идеального возлюбленного или возлюбленную, а затем, по прошествии определенного количества времени, поведать о своих реальных избранниках. Как оказалось, между ответами респондентов просматривалась связь - участники эксперимента наделяли свой идеал чертами и качествами реального партнера. Кроме того, ученые выяснили, что у людей не существует некого стереотипного образа идеального мужа или жены, навязанного массовой культурой, также участники не смогли назвать какого-то одного качества, которое превращает человека в идеального спутника жизни.

Каков ваш собственный идеал партнера? Узнайте ответ на этот вопрос, пройдя тест на ассоциации.