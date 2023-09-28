Тест на ассоциации, который определит, в чем ваше призвание

Все предметы и явления, которые существуют в этом мире, человек не воспринимает изолированно друг от друга. Все они связаны незримыми нитями, причем у каждого из нас количество таких связей, закрепленных в сознании, будет различаться. Связи эти называются ассоциациями, и психологи часто работают с ними, чтобы получить сведения о человеке. С помощью этого “инструмента” нередко можно “вытащить” из собеседника то, что станет неожиданностью даже для него самого. Самым распространенным методом, которым пользуется большинство специалистов, считается метод свободных ассоциаций. Человеку, который обратился к эксперту, во время беседы необходимо называть любые ассоциации, которые приходят к нему в голову. На первых порах он будет стесняться, зажиматься, но в дальнейшем мало-помалу избавится от “фильтров” и запретов в голове, начнет выдавать ассоциации, которые действительно могут многое рассказать о нем эксперту. На основе этих данных можно формулировать проблему, терзающую человека, и искать пути ее решения. Пройдите наш новый ассоциативный тест, чтобы узнать, в чем заключается ваше призвание.

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