Тест на 5/5 пройдут только фанаты Андрея Миронова: вспомните фильмы с его участием по песне

На счету легендарного актера Андрея Миронова немало ролей, где его герой поет. Да и в целом во многих фильмах с его участием звучат очень запоминающиеся композиции, большинство из которых мгновенно стали народными хитами.

А вы помните, из какого фильма та или иная мелодия? Предлагаем выяснить в нашем новом тесте! Мы подобрали самые известные песни из фильмов с участием Миронова, а ваша задача – вспомнить, из какой именно киноленты каждая.

Пройти тест – значит снова встретиться с любимыми фильмами и насладиться творчеством великого актера. Попробуйте угадать все песни и узнайте, насколько процентов вы знаток творчества великого артиста.

Желаем удачи!