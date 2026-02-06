Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «GOAT: Мечтай по крупному» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тест на 5/5 пройдут только фанаты Андрея Миронова: вспомните фильмы с его участием по песне

Тест на 5/5 пройдут только фанаты Андрея Миронова: вспомните фильмы с его участием по песне

6 февраля 2026 11:50
Андрей Миронов

С «Островом невезения» справятся многие, но что насчет остальных комопзиций?

На счету легендарного актера Андрея Миронова немало ролей, где его герой поет. Да и в целом во многих фильмах с его участием звучат очень запоминающиеся композиции, большинство из которых мгновенно стали народными хитами.

А вы помните, из какого фильма та или иная мелодия? Предлагаем выяснить в нашем новом тесте! Мы подобрали самые известные песни из фильмов с участием Миронова, а ваша задача – вспомнить, из какой именно киноленты каждая.

Пройти тест – значит снова встретиться с любимыми фильмами и насладиться творчеством великого актера. Попробуйте угадать все песни и узнайте, насколько процентов вы знаток творчества великого артиста.

Желаем удачи!

Фото: Legion-Media, Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах «Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах Читать дальше 18 февраля 2026
Уже сходили на «Сказку о царе Салтане»? А теперь за тест: продолжите 5 реплик из оригинальной сказки Пушкина Уже сходили на «Сказку о царе Салтане»? А теперь за тест: продолжите 5 реплик из оригинальной сказки Пушкина Читать дальше 18 февраля 2026
«А что это вы на меня так смотрите?»: давайте лучше тест пройдем – какие из 6 фраз говорил Милославский в фильме «Иван Васильевич» «А что это вы на меня так смотрите?»: давайте лучше тест пройдем – какие из 6 фраз говорил Милославский в фильме «Иван Васильевич» Читать дальше 15 февраля 2026
Тест ко Дню всех влюбленных: вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о любви – пройдите со своей половинкой Тест ко Дню всех влюбленных: вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о любви – пройдите со своей половинкой Читать дальше 14 февраля 2026
Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Читать дальше 18 февраля 2026
Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Читать дальше 18 февраля 2026
«Наши люди в булочную на такси не ездят»: угадайте советский фильм по цитате (тест) «Наши люди в булочную на такси не ездят»: угадайте советский фильм по цитате (тест) Читать дальше 18 февраля 2026
Тест: угадайте фильм СССР по свадебному кадру - справятся только истинные фанаты советского кино Тест: угадайте фильм СССР по свадебному кадру - справятся только истинные фанаты советского кино Читать дальше 18 февраля 2026
Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Читать дальше 18 февраля 2026
Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше