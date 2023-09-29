Тест: мы угадаем ваш возраст в зависимости от птиц, которых вы выберете

Птицы - загадочные существа. И, как утверждают некоторые ученые, еще и самые умные на планете. Да-да, даже млекопитающие уступают им по своему интеллектуальному развитию - по крайней мере, такой точки зрения эксперты придерживаются насчет семейства врановых. К нему относятся вороны, сойки и грачи. Исследователи из Университета Айовы на основании ряда экспериментов и наблюдений говорят о том, что вороны способны проводить аналогии между предметами и явлениями, а также понимать, являются ли они различными или идентичными. В ходе эксперимента птицам предлагалось установить связи между изображенными предметами, с чем они прекрасно справились. Кроме того, вороны умеют самостоятельно изготавливать орудия, необходимые им для жизни, и прятать их при необходимости. Если птицы замечают, что за ними кто-то наблюдает, неважно, человек или животное, они непременно спрячут добычу с каком-нибудь укромном местечке. А затем еще вернутся, чтобы перепрятать. Таким образом, видно, что вороны видят причинно-следственную связь между тем, насколько надежно скрыты трофеи, и их пропажей. Пройдите наш новый тест: выберите птицу, а мы угадаем, каков ваш возраст.

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