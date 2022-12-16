Тест: можно ли вас считать добрым человеком?

Люди, которые излучают доброту и готовность помогать ближнему, пользуются уважением у окружающих. Многие задаются вопросом: что такое доброта - врожденное качество или его можно развить в себе на протяжении жизни? По словам ученых, щедрость, отзывчивость, доброта и прочие положительные качества напрямую зависят от гормона окситоцина, которые помогает людям взаимодействовать друг с другом, строить социальные связи. Замечено, что с возрастом окситоцин вырабатывается чаще - возможно, именно этим можно объяснить тот факт, что пожилые люди зачастую оказываются гораздо отзывчивее молодежи. Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие более сотни людей в возрасте от восемнадцати до девяносто девяти лет. Добровольцам было показано видео с рассказом о ребенке, больном раком. Затем им предлагалось пожертвовать средства для благотворительного фонда, специализирующегося на работе с раковыми пациентами. До и после эксперимента у участников взяли образцы крови. Выяснилось, что у пожилых людей уровень окситоцина в крови был выше, они делали пожертвования чаще и большими суммами, в отличие от молодежи.

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