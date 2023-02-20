Тест: можно ли вас назвать любимчиком фортуны?

Что такое удача и как она работает? На протяжении многих веков люди ищут ответ на этот вопрос и стараются найти способ угодить капризной фортуне. Веру в то, что она существует на самом деле, подстегивают удивительные случаи, произошедшие с другими людьми. “О, счастливчик!” - восклицаем мы невольно, глядя на них, и думает, что если сказочное везение случается с кем-то, почему бы однажды ему не заглянуть и в нашу жизнь. Среди наиболее ярких примеров головокружительной удачи - история американца Арчи Караса, простого официанта, который в начале 1990-х отправился развеяться в Лас-Вегас. Этот город известен своими игорными заведениями, вот и этот парень решил испытать счастье в казино. На развлечения Карас отвел себе сумму в пятьдесят долларов, а затем умножил их с помощью азартных игр до сорока миллионов. Беспрецедентный случай в мировой истории. Однако не все ученые согласны с тем, что таких людей действительно можно назвать любимцами фортуны - мол, на самом деле мы просто подменяем причину следствием.

Как бы там ни было, верить в удачу и ее благосклонность нам никто не мешает. Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, любит ли вас богиня везения.