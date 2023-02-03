Тест: можно ли считать вас психически здоровым человеком?

Если еще несколько столетий назад врачи уделяли внимание только физическому состоянию пациента, то в наши дни при обследовании немало времени посвящают изучению его эмоционального фона. Ученые убеждены - следить за своим психологическим здоровьем не менее важно, чем за телесным. Поддерживать его в отличном состоянии помогают многие факторы, и, по словам исследователей Университета Эксетера, один из них - жизнь в правильном месте, то есть на берегу моря. По результатам масштабного эксперимента, в котором приняли участие порядка 26 тысяч британцев, стало известно, что наиболее счастливыми себя считают люди, проживающие на берегу моря. Все, кто живет на расстоянии менее километра от воды на 22% реже страдают от психических расстройств и других ментальных проблем. По словам ученых, от расстройств психики, тревожных и депрессивных состояний страдает в среднем каждый шестой британец. Чаще всего это люди с низким уровнем дохода, а также те, кто проживает в 50 и более километрах от моря.

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