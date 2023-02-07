Тест: можно ли считать вас хоть немного грамотным человеком?

“Без грамматической ошибки я русской речи не люблю”, - писал Александр Сергеевич Пушкин в “Евгении Онегине”. Неизвестно, насколько мнение лирического героя совпадало с мнением поэта в реальности, однако литературоведы отмечают, что в стихотворениях Пушкина действительно можно найти ошибки. В Царскосельском лицее оценки по русской словесности у него были хорошие, но, по мнению преподавателей, будущему “солнцу русской поэзии” не хватало прилежания для того, чтобы писать без досадных “очепяток”. Исследователи отмечают, что Александр Сергеевич, хорошо знающий итальянский и французский языки, порой переносил их грамматические правила на русские. Например, одно из стихотворений Пушкина в оригинальной рукописи называется “Мадона” - с одной “н”, а не с двумя, как предписывается правилами. Все дело в том, что во французском языке это слово пишется с одной “н”. Также ошибки в правописании часто допускали Федор Достоевский и Владимир Маяковский - последний даже гордился своими помарками на письме.

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