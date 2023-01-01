Тест: можно ли считать вас гениальным человеком?

Наивысшим уровнем интеллектуального или творческого функционирования человеческой личности считается гениальность. В мировой культуре на протяжении предшествующих веков сформировался собирательный образ гения - человека, безусловно, в высшей степени одаренного в своей сфере деятельности, но при этом капризного и порой даже невыносимого. Действительно ли все так и есть или это очередной миф? Научные исследования продемонстрировали, что взбалмошное поведение чрезмерно одаренных людей - никакой не стереотип, а абсолютная правда, и тому есть объяснение. Исследователи из Королевского колледжа Лондона рассказали, что во время невротических состояний в мозге активизируется зона, которая отвечает за мышление, в том числе за творческое. Таким образом, негатив, который порой сопровождает гениальных людей, вовсе не неприятная черта характера, а то, что помогает им анализировать окружающий мир и творить. Впрочем, за исключительный талант таким людям прощают все, даже вредность.

Даже если вы не склонны к неврозам, вполне может оказаться, что в вас дремлет гений. Умнее ли вы, чем кажетесь самому себе? Ответьте на вопросы нашего теста и получите честный ответ.