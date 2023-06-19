Тест: можно ли назвать вас образованным человеком?

Кто такой образованный человек? Одни ответят на этот вопрос: “Тот, кто был отличником в школе”. Другие - “Тот, у кого высокий IQ”. Третьи сочтут истинным интеллектуалом того, кто получил классическое высшее образование в престижном вузе. На самом деле, конечно же, однозначного ответа на этот вопрос не существует. Однако ученые говорят о том, что люди, наделенные высоким интеллектом, во многих случаях обладают некоторыми сходными особенностями. Так, например, по наблюдениям исследователей, умным людям свойственна пунктуальность - а все потому, что они умеют правильно рассчитывать время - так, словно внутри у них встроены часы. При сканировании мозга людей с высокими показателями IQ удалось выяснить, что в тех отделах мозга, на долю которых приходится планирование и управление временем, у них гораздо больше белого вещества, чем у людей, которые не могут похвастаться блестящим интеллектом. Кроме того, эти “знайки” обожают разгадывать головоломки, участвовать в научных дискуссиях - одним словом, заниматься тем, что способно расширить кругозор.

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