Тест: можно ли назвать вас экспертом в новогодних советских фильмах

Сложно представить себе новогодние каникулы без знакомых, с детства любимых советских фильмов. Несколько лет назад один из крупных российских порталов по поиску работы провел среди пользователей опрос на тему “Ваши любимые новогодние кинокартины”. Результаты показали, что фаворитом россиян по-прежнему остается фильм Эльдара Рязанова “Ирония судьбы, или С легким паром!” - его назвали целых 26% опрошенных. 20% респондентов оказались поклонниками зарубежного кино - в Новый год и на Рождество они предпочитают пересматривать комедию “Один дома” с Маколеем Калкиным. Кроме того, в пятерку фильмов-фаворитов вошли “Елки” (им отдали свои голоса 6% опрошенных), “”Чародеи” (5%), “Иван Васильевич меняет профессию” (4%). Несмотря на то, что сюжет популярной комедии Леонида Гайдая не имеет никакого отношения к Новому году, “Ивана Васильевича...” часто можно увидеть в новогодней сетке вещания, поэтому фильм ассоциируется у россиян с праздниками. Среди мультфильмов однозначным лидером стал мультсериал “Простоквашино” - его под Новый год смотрят 20% зрителей.

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