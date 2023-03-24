Тест: можете ли вы решить задачки, с которыми справляются 10-летние дети?

Смекалка - качество, которое может быть дано человеку от рождения, а может быть развито впоследствии. В стремлении стать умнее многие люди скачивают мобильные приложения, которые обещают прокачать мозг всего за несколько минут в день. Ученые из Университета Флориды решили проверить, есть ли хоть доля истины в обещаниях создателей таких приложений. Профессор Уолтер Бут, потративший на изучение темы несколько лет, пришел к неутешительному выводу - любые мобильные программы для тренировки мозга абсолютно бесполезны. Не стоит вестись на то, что ваши показатели в приложении возросли со временем - это демонстрирует лишь то, что вы приноровились играть в ту или иную игру, а не рост когнитивных способностей. Исследователи говорят, что действие таких приложений сродни эффекту плацебо. В том, чтобы просто играть в подобные игры, нет ничего плохого - каждый развлекается так, как считает нужным, но ждать от них улучшения интеллектуальных данных не стоит. Куда эффективнее будет заняться изучением иностранных языков или музыкой.

Сможете ли вы справиться с заданиями, которые с легкостью решают школьники? Проверьте свою смекалку, ответив на вопросы нашего теста.