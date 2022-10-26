Тест: можете ли вы похвастаться богатым словарным запасом?

В интернете можно найти множество статей на тему “Как расширить свой словарный запас?” Но, по мнению исследователей, ориентироваться на советы, которые дают авторы этих заметок, необходимо с осторожностью. Дело в том, что чаще всего в них можно найти лишь общие рекомендации, касающиеся обогащения лексикона в целом. Однако необходимо учитывать то, что словарный запас человека делится на активный и пассивный. Соответственно, для того, чтобы сделать свою речь презентабельнее и красивее, нужно сконцентрироваться на увеличении активного словарного запаса. Кроме того, специалисты советуют прибегнуть к еще нескольким приемам. Во-первых, для того, чтобы освободить место для чего-то нового, нужно избавиться от старого - исключить из своей речи слова-паразиты, например. Во-вторых, вспомнить уроки русского языка и такое понятие, как синонимы. Если поставить себе целью ежедневно находить хотя бы по несколько синонимов к какому-нибудь слову, словарный запас будет мало-помалу расширяться. В-третьих, ни в коем случае нельзя забывать о чтении книг - главных источников знаний.

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