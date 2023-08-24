Тест: можете ли вы читать мысли?

Телепатия, шестое чувство, экстрасенсорные способности… Что это - пока еще неисследованные возможности нашего сознания или обман? Ученые признают - наука пока еще не может объяснить все эти загадочные феномены, но, возможно, однажды в распоряжении исследователей появится необходимый для этого инструментарий. Биологи заявляют, что возможности человеческого мозга до сих пор не изучены до конца. Вполне возможно, что телепатия или интуиция как раз таки входят в список наших скрытых способностей. Мозг людей, называющих себя телепатами, тщательно проверяли с помощью специальных приборов. Такие исследования показали, что в большинстве случаев у них было задействовано лишь одно из полушарий головного мозга, отвечающее за эмоции. В будущем ученые планируют передавать мысли с помощью высоких технологий, первые шаги в этом направлении уже делаются. В 2013 году специалистам из Вашингтонского университета (США) удалось с помощью электроэнцефалографа устроить сеанс “связи” между двумя людьми, играющими в компьютерную игру. Наделены ли вы мистическими талантами? Насколько хорошо у вас развито шестое чувство и способность к телепатии? Проверьте с помощью нашего теста.

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