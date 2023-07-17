Тест: манерами, какой страны вы обладаете?

Перед тем, как отправиться в путешествие в ту или иную страну, неплохо было бы ознакомиться с правилами хорошего тона, принятыми в тех краях. Иначе можно как минимум наткнуться на недоуменные взгляды местных жителей, как максимум - получить обвинение в неуважении к культуре этой страны. В каждом уголке земного шара свои обычаи и требования к поведению. Например, в Италии категорически запрещено после еды пить напитки, в которых содержится молоко. Жители Апеннин убеждены, что это будет препятствовать нормальному пищеварению. Зато они будут “за”, если после обеда или ужина вы выпьете чашечку черного кофе или эспрессо. Так вы точно сойдете здесь за своего, а заказав капучино, продемонстрируете окружающим, что вы - турист. В японских кафе и ресторанах не принято оставлять чаевые. Много трудностей может возникнуть при обращении с палочками. Если вы опустите их в рис вертикально, местные жители посмотрят на вас с недоумением - так принято делать только при подношении мертвым или на похоронах. Кроме того, когда вы берете еду из общей тарелки, необходимо использовать чистые палочки.

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