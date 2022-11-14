Тест: мало кто может угадать всех российских звезд по детским фото, а вы справитесь?

Не секрет, что с возрастом черты лица человека видоизменяются. Ежедневно глядя на свое отражение в зеркале, мы едва ли замечаем те мельчайшие изменения, которые претерпевает наша внешность. Однако если оглянуться назад и сравнить свой внешний облик с фотографиями пяти-, десяти-, пятнадцатилетней давности, сразу становится понятно, что перемены во внешности неизбежны. Ученые говорят о том, что формирование черепа продолжается вплоть до четырнадцати лет. Соответственно, к этому времени черты лица из милых и округлых детских становятся более жесткими и взрослыми. У подростков мужского пола на лице появляется первая растительность, начинает увеличиваться кадык. Окончательное формирование лица происходит в промежуток времени между двадцатью и тридцатью годами, а после сорока пяти, что бы там ни говорилось в известном изречении про “ягодку”, лицо начинает поддаваться старению.

Одним словом, зачастую, глядя на детские фото, довольно сложно идентифицировать малыша со взрослой личностью, чьи черты лица уже сформировались. Предлагаем вам проверить свою внимательность и интуицию с помощью нашего теста - попробуйте угадать знаменитость по детским фотографиям.