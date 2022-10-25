Тест: максимальное количество верных ответов наберут только знатоки советских фильмов

Советский кинематограф был известен во всем мире - имена Сергея Эйзенштейна, Андрея Тарковского, Сергея Бондарчука были известны каждому уважающему себя зарубежному киноману. Иногда западные студии даже заимствовали у отечественных картин сюжеты и переснимали их на свой лад. Ярким примером является кинолента Михаила Ромма “Тринадцать”, которая появилась на экранах в 1936 году. Действие ленты разворачивается в Средней Азии во время гражданской войны. Красноармейцам и нескольким случайным попутчикам приходится вступить в бой с басмачами. Под впечатлением от советского истерна режиссер Золтан Корда в 1943 году снял приключенческий фильм “Сахара”, сюжет которого практически полностью повторяет фабулу “Тринадцати”. Интересно, что картина Золтана Корды получила целых три номинации на “Оскар”! А еще по ее мотивам было снято два ремейка. Правда, справедливости ради стоит отметить, что Михаил Ромм также создал свою кинохит на основе американской приключенческой ленты 1934 года “Потерянный патруль”.

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