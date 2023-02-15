Тест: любой девушке должно быть стыдно, если она заберет менее 6 верных ответов

Каждая девушка знает десятки способов стать еще привлекательнее с помощью косметики, прически, одежды и других бьюти-лайфхаков. Правда, споры о том, что важнее - естественная красота или искусственная, да и что вообще можно называть красотой, не утихают до сих пор, в том числе в научном сообществе. Не так давно американские ученые выяснили, что существует тесная взаимосвязь между внешностью и иммунитетом. На специальном сайте 500 добровольцев оценили фотографии 159 участников по нескольких критериям. Как оказалось, привлекательность людей зависит от многих факторов, в том числе от состояния здоровья и иммунитета. Самыми привлекательными мужчинами респонденты сочли обладателей функциональных NK-клеток, которые отвечают за борьбу с бактериями, вирусами и раковыми клетками. А наибольшей притягательностью в глазах участников обладали женщины с высокими показателями минералов, глюкозы и антител в организме. Таким образом, по словам ученых, в оценке привлекательности человека большую роль играет не столько внешность, сколько его иммунитет - закон естественного отбора в действии.

Тем не менее мы, дамы, уделяем много времени красоте. Как хорошо вы разбираетесь в косметике и прочих женских штучках? Проверьте себя с помощью теста.