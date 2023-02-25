Тест: любители советского кино обязаны пройти этот тест по фильмам Рязанова

Фильмы Эльдара Рязанова навсегда укрепились в Золотом фонде российского кинематографа. В наши дни невозможно вообразить советский кинематограф без картин "Карнавальная ночь", "Гусарская баллада", "Служебный роман" и многих других. Однако мир, возможно, и не узнал бы о режиссерском гении Рязанова, если бы только сбылась его детская мечта и он стал моряком. В школьные годы он обожал книги о путешествиях в дальние страны, собирался поступить в военно-морское училище, посетить все уголки мира, а затем написать книгу о своих приключениях. После получения аттестата зрелости Эльдар Рязанов даже написал письмо в Одесское военно-морское училище, но оттуда он так и не получил ответа. Затем, за компанию с другом, он подал документы на факультет менеджмента ВГИКа и неожиданно для самого себя поступил. Учеба проходила не гладко, будущего режиссера даже хотели отчислить из-за плохой успеваемости, но он смог убедить декана дать ему второй шанс. Сегодня миллионы телезрителей благодарны ему за это судьбоносное решение.

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