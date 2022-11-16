Тест: лишь истинный фанат советских мультиков справится с этим сложным тестом

Сегодня анимация является неотъемлемой частью современной культуры. Она используется не только при создании мультфильмов, но и в телевизионным шоу, реламных роликах, на интернет-сайтах и т.д. А ведь еще сто лет назад, до середины 1930-х годов, в СССР еще не существовало собственной школы анимации. Исключение составляла разве что кукольная анимация, которую использовал в дореволюционные годы Владислав Старевич, да в 1935 году Александр Птушко при создании новаторского для советской мультипликации “Нового Гулливера”. Большое влияние на развитие отечественной анимации - как, собственно, и анимации во всем мире - оказал Уолт Дисней. Его творчество стало источником вдохновения для советских мультипликаторов. Так, например, Федор Хитрук, создавший мультфильмы “Аленький цветочек”, “Двенадцать месяцев”, “Снежная королева”, был глубоко поражен мастерством Уолта Диснея. Он признавался, что видел в мультипликации нечто даже более убедительное, чем в игровых фильмах с участием реальных актеров.

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