Тест, который точно ответит на вопрос: легко ли вами манипулировать?

В представлении многих людей манипулятор - этакий злой гений, кукловод, Карабас Барабас, который дергает своих жертв за ниточки, словно марионеток. Возникает обманчивое ощущение, что его легко узнать при встрече по коварной усмешке, взгляду или любым другим атрибутам. На самом же деле манипулятором может оказаться совершенно любой человек, даже близкий родственник, друг или коллега. С навязыванием чужой воли мы сталкиваемся едва ли не каждый день, но не всегда отдаем себе в этом отчет. Например, в магазине продавец уговаривает приобрести еще один товар, чтобы увеличить скидку, начислить максимальное количество бонусов на клубную карту или получить подарок. Заказчик требует завершить проект раньше оговоренного срока, утверждая, что в обратном случае у него могут возникнуть большие проблемы, и кто в это будет виноват? Правильно, вы. Навязывание чувства вины - один из главных признаков манипуляции. Как правило, “кукловод” ставит своей жертве ультиматум, перекладывает всю ответственность на ее плечи и стремится вызвать у нее ощущение вины.

Насколько легко и быстро вы поддаетесь влиянию манипулятора? Узнайте, ответив на вопросы теста.