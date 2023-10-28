Тест: кто вы во вселенной сериала «Волчонок»?

Американский сериал «Волчонок» до сих пор пользуется успехом у молодежи. История о шестнадцатилетнем подростке, который после укуса огромного волка становится оборотнем, не нова. Основой для телесериала послужил одноименная картина, вышедшая на экраны в 1985 году. Ведущую роль в ней исполнил Майкл Джей Фокс. В прокате фильм стал настоящим хитом и собрала более 30 миллионов долларов. На волне успеха было снято продолжение — «Волчонок 2», однако оно уже не впечатлило зрителей и критиков. С 1986 по 1987 год на экраны выходил анимационный сериал, продержавшийся два сезона, а в 2009 году началась работа над ремейком. Создатели современного сериала решили, что их «Волчонок» будет более серьезным и драматичным, а также значительно расширит мифологию вселенной оборотней. Шоу получилось мультижанровым — в нем нашлось место не только для драмы, но и для романтики, экшена, комедии. «Волчонок» пришелся по душе подросткам — своей целевой аудитории, кроме того, его будет интересно смотреть и представителям других поколений.

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