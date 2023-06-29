Тест: кто вы в своей семье?

“В каждой избушке свои погремушки”, - гласит народная мудрость. Действительно, в каждом доме и в каждой семье есть свои законы и традиции, правила и иерархия. А в разных странах психология семейных отношений и вовсе непохожа на остальные. Например, в азиатских странах большое внимание уделяется соблюдению древних традиций, заложенных предками. Семьи там создают рано и практически во всех случаях - на всю жизнь. Главным в доме считается мужчина, а также старшие родственники, к мнению которых прислушиваются с особым почтением. В европейских странах ситуация очень разнообразная. В Великобритании обычаи хоть и чтут, но на первом месте стоит саморазвитие и работа. Большинство пар решаются на рождение малыша только после того, как добиваются успехов в карьере и обретают финансовую независимость. В Норвегии штамп в паспорте вовсе не обязателен - пары могут не по одному десятку лет жить вместе, иметь детей и при этом не состоять в браке. Кстати, в отпуск по уходу за ребенком здесь могут уходить как женщина, так и мужчина. А вот на бабушек и дедушек можно особо не рассчитывать - они хотят пожить для себя.

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