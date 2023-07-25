Тест: кто вы в отношениях, романтик или реалист?

Для многих людей любовь - это загадка, к тайне которой они предпочитают не прикасаться. Но есть и те, кто жаждет изучить это чувство со всех сторон, понять, как оно возникает и куда исчезает со временем. Несколько лет назад исследователи из Канады задались вопросом, с чего начинается любовь. Они провели эксперимент, в котором приняли участие порядка 2000 добровольцев разного пола и возраста. Они рассказали, каким образом оказались в своих нынешних отношениях. Согласно результатам опроса, 68% участников сначала дружили со своими избранниками и лишь затем начали встречаться. Ученые отмечают, что такое явление характерно для пар в возрасте 20 лет. В этом случае романтические отношения приходили на смену дружбе в 85% случаев. С помощью этого исследования эксперты хотели опровергнуть расхожий миф о любви с первого взгляда. По их мнению, этот стереотип, пришедший из ромкомов, может оказывать негативное влияние на людей, которые еще не встретили свою вторую половинку и переживают из-за того, что в их жизни нет красивой истории любви. Кто вы в отношениях - безнадежный романтик или убежденный реалист? Узнайте с помощью нашего теста.

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