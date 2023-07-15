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Тест: кто вы в мультфильме "Винни-Пух"?

15 июля 2023 19:15
Тест: кто вы в мультфильме

С каким персонажем советского мультика у вас много общего?

Кто не смотрел советский мультфильм о приключениях обаятельного мишки по имени Винни-Пух и его друзей - Пятачка, Кролика, Ослика Иа-Иа и других? Отечественная экранизация книги А. Милна “Винни Пух и все-все-все” появилась позднее, чем американская, и советские мультипликаторы стремились уйти как можно дальше от тех образов, которые создали за рубежом. Винни-Пух получился пушистым, похожим на одуванчик медведем с немного помятыми ушками и забавной походкой. Как оказалось, появилась она благодаря ошибке аниматора, который перепутал правую и левую ноги персонажа. Результат получился таким интересным, что было решено ничего не переделывать. Сохранились первоначальные эскизы Пятачка - поросенок был круглым, без ярко выраженной талии и подбородка. Впоследствии его образ значительно изменился - лучший друг Винни-Пуха стал худеньким, с тонкой шеей и ножками, а полосатый комбинезон заменили клетчатым. Любопытно, что авторских прав на экранизацию книги Милна у советских мультипликаторов не было, поэтому “Винни-Пух” не участвовал в различных международных конкурсах и фестивалях.

Какой персонаж советского мультика для вас ближе всего? Узнайте с помощью нашего теста.

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Фото: кадры из мультфильма "Винни Пух" (1969-1972), кадр из мультфильма "Ну, погоди!" (1969), Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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