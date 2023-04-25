Тест: кто вы в компании друзей - заводила или тихоня?

Когда речь заходит о “заводилах” и “тихонях”, многие ошибочно думают, что под первыми подразумеваются экстраверты, под вторыми - интроверты. Однако, по словам психологов, не стоит думать, что экстраверты - это обязательно “зажигалочки”, а интроверты - одиночки, которые в любой компании забиваются в уголок и не принимают участия в общем веселье. Современные специалисты говорят о том, что делить всех на два типа как минимум неправильно, обычно люди сочетают в себе черты и того, и другого и в разные моменты жизни становятся ближе то к экстравертам, то к интровертам. Вокруг этой типологии существует множество мифов, например, о том, что интроверты не имеют друзей, слишком уж они замкнутые и отстраненные. На самом же деле это замечательные друзья, внимательные, заботливые, тонко чувствующие и отзывчивые. Да, их круг общения гораздо уже, чем у экстравертов, которые дружат с целой кучей людей, зато интроверты уверены в своих друзьях на все сто процентов и так же сильно преданы им.

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