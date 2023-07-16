Тест: кто вы среди своих друзей?

“Дружба крепкая не сломается”, - говорится в известной детской песенке. Многие люди, вспоминая детство, ностальгически вздыхают - мол, как хорошо было-то, достаточно спросить соседа по песочнице “Давай дружить?”, скрепить союз с помощью мизинчиков, и дело в шляпе. А сколько должно пройти времени во взрослом возрасте, чтобы можно было считать двух людей друзьями - не разлей вода? Этим вопросом озадачились исследователи. Как сообщает издание The Daily Mail, необходимо потратить как минимум 34 часа (2040 минут), чтобы новый знакомый превратился в закадычного друга. Чтобы прийти к этой цифре, ученым потребовалось провести онлайн-опрос. Участие в нем приняли более двух тысяч жителей Великобритании. Как оказалось, в среднем для того, чтобы почувствовать крепкую духовную связь с другим человеком, необходимо было контактировать с ним на протяжении пяти месяцев не менее одиннадцати раз. При этом время каждого сеанса общения должно составлять порядка трех часов. На какие качества обращают внимание при выборе друга? 61% опрошенных признался, что ценит в окружающих чувство юмора.

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