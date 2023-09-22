Тест: кто вы по знаку Зодиака из "Гравити Фолз"?

Мультфильм “Гравити Фолз” на первый взгляд не представляет из себя ничего необычного. Вот перед нами близнецы - брат и сестра Диппер и Мейбл, которые отправляются на лето к двоюродному дедушке. Сюжет изобилует приключениями, мистическими и фантастическими элементами, что тоже не ново для анимации. И все же именно детище Алекса Хирша стало культурным феноменом своего времени. В чем причина? По мнению специалистов, история “цепляет” зрителя в первую очередь потому, что она автобиографична. У Алекса Хирша действительно есть сестра-близнец, появляются в мультике и персонажи, у которых тоже были реальные прототипы. История, которая рассказывается на экране, знакома и близка многим зрителям. Или же, если в их жизни не было ничего подобного, она как будто бы помогает прожить те моменты, о которых человек мечтал. Еще одним фактором, влияющим на популярность мультсериала, эксперты считают наличие “вечных” проблем. Создателю “Гравити Фолз” удалось раскрыть в сюжете темы, которые не теряют со временем своей актуальности, над которыми можно поразмышлять в любом возрасте и открыть для себя и в себе что-то новое. Пройдите наш тест и узнайте, на какого персонажа “Гравити Фолз” вы похожи.

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