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Тест: кто вы по духу – принцесса или нищенка?

17 октября 2023 12:15
Тест: кто вы по духу – принцесса или нищенка?

На какую из двух сказочных героинь вы похожи?

Сюжет о том, как представитель монаршего семейства и куда более низкого сословия поменялись местами, широко распространен в культуре. Наиболее популярным произведением на эту тему считается роман Марка Твена «Принц и нищий», который впоследствии стал основой для множества подражаний. В числе вольных экранизаций этого литературного произведения - мультфильм «Барби: Принцесса и нищенка», вышедший на экраны в 2004 году. В нем рассказывается о принцессе Анне-Луизе, попавшей в непростую ситуацию. Ей предстоит выйти замуж за нелюбимого человека, правителя соседнего королевства Доминика. Однажды в городе Анна-Луиза знакомится с уличной певуньей, Эрикой, похожей на нее как две капли воды. Единственные различия между ними - в цвете волос и наличии родинки на плече (у Эрики она отсутствует). Советник королевы, у которого есть свои коварные планы, накануне свадьбы похищает принцессу. Наставник Анны-Луизы, Джулиан, просит Эрику временно заменить пропавшую девушку. Как нетрудно догадаться, сюжет изобилует интригами и захватывающими поворотами. Хотите узнать, на какую из двух сказочных героинь вы похожи - на принцессу или на нищенку? Проверьте себя с помощью нашего нового теста.

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Фото: кадр из сериала «Мерлин» (2008-2012)
Елена Королева
Елена Королева
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