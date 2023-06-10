Тест: кто вы на своей кухне?

Талант к приготовлению вкусной пищи издавна пользовался не меньшим уважением, чем талант к живописи, литературе, музыке и т.д. Недаром имена прославленных кулинаров вошли в мировую историю. Например, один из авторитетных ресторанных гидов Gault Millau присудил почетный статус “шеф повара двадцатого века” французу Полю Бокюзу. Интерес к кулинарии у него возник еще в детстве, по-другому, наверное, и быть не могло, поскольку он родился в семье, где профессия повара переходила из поколения в поколение. Уже в девятилетнем возрасте Поль работал на кухне у своего отца. Среди заслуг французского кулинара - вклад в развитие так называемой новой кухни. Поль Бокюз относится к числу тех поваров, которые предпочитают готовить блюда из свежих продуктов наивысшего качества, а вот жирные и калорийные категорически не приветствуют. Также он не является сторонником крохотных порций, которые подают в некоторых ресторанах за кругленькие суммы. По мнению Бокюза, блюдо должно радовать не только вкусовые рецепторы, но и глаз.

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