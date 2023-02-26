Тест: кто вы на самом деле по знаку Зодиака?

В современном мире гороскопы считаются прежде всего веселым времяпрепровождением, но в древности люди видели в этом особый, сакральный смысл. Ученые до сих пор точно не знают, как появились знаки зодиака. Фундамент, вероятно, был заложен древними шумерами, у которых каждый месяц года ассоциировался с определенными событиями - например, самое начало календарного года было тесно связано с разливом Нила и восстановлением природы. Как возник хорошо известный знак Овна? Ответ был найден в шумерских трактатах, где упоминается овчарка по кличке Думузи, которую обычно изображали с головой барана. Кроме того, известно, что в этот период древние вавилоняне приносили в жертву ягнят. История появления других знаков Зодиака также неясна, и вам нужно хорошо подумать, прежде чем вы поймете, почему они так называются. Например, знак Девы, период которого приходится на август-сентябрь, ассоциируется с месяцем богини плодородия и урожая Инанны. По-видимому, Мать-Земля, которую почитали в то время, дала название знаку зодиака.

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