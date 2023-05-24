Тест: кто вы на корпоративе?

Современные работодатели уделяют много внимания не только повышению производительности, но и сплочению коллектива. Одним из способов собрать вместе коллег и позволить им лучше узнать друг друга в неформальной обстановке является корпоратив. Веселье и новые знакомства - это, конечно, замечательно, однако во время таких вечеринок стоит соблюдать ряд важных правил. Ведь никому не хочется прийти в офис на следующий день и обнаружить, о нем ходит множество сплетен - а все из-за вчерашнего поведения на банкете. По мнению экспертов, для начала стоит уделить внимание дресс-коду - важно, чтобы одежда не была вызывающей или чрезмерно сексуальной. Да, быть может, кому-то хочется привлечь к себе внимание симпатичного коллеги, но надевать для этого наряд с глубоким декольте и мини-юбку - не лучший выбор. Во время общения с сотрудниками рекомендуется не делать акцента на рабочих вопросах - этого добра хватает в течение дня. Самыми беспроигрышными темами для светской беседы считаются культура, досуг, путешествия.

Кто вы на корпоративных вечеринкам - тихоня или заводила? Пройдите наш тест, чтобы узнать правду о себе.