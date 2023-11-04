Тест: кто вы из «Звездных войн»?

История создания одной из самых популярных кинофраншиз была непростой. В 1970-е годы Джордж Лукас обивал пороги голливудских студий в надежде, что сценарий «Звездных войн» кого-нибудь заинтересует. Увы, он раз за разом получал отказ. Во-первых, продюсеры считали, что космоопера вряд ли будет пользоваться спросом у зрителей. Во-вторых, сюжет эпической фантастической саги предполагал наличие сложных спецэффектов. Далеко не каждая студия готова была вкладывать огромные деньги в фильм, который мог и не окупиться. Наконец, Лукас получил «зеленый свет» от киностудии XX Century Fox. Однако для того, чтобы воплотить на экране все свои задумки, ему пришлось основать свою собственную компанию по производству визуальных эффектов. Она получила название Industrial Light and Magic. В процессе бюджет первой части «Звездных войн» вырос с 8 до 11 миллионов долларов. Съемки затягивались, актеры роптали — они вообще не верили в успешное будущее проекта. Тем более неожиданным был тот фурор, который произвели «Звездные войны». Картина получила семь премий «Оскар» и побила все рекорды по кассовым сборам.

Сегодня вселенная «Звездных войн» по-прежнему вызывает восторг у зрителей. Пройдите наш тест и узнайте, на какого персонажа космооперы вы похожи.