Тест: кто вы из знаменитых мультгероев?

Просмотр мультфильмов - один из любимейших видов досуга для детей. Благодаря рисованным историям малыши получают первые уроки добра, отзывчивости, дружелюбия. И, конечно же, они хотят быть похожими на своих любимых мультипликационных персонажей. Любопытно, что если присмотреться к некоторым героям мультиков, можно заметить очевидное сходство со звездами, которые их озвучивали. Например, певица Рианна принимала участие в озвучивании мультфильма “Дом”. В интервью звезда признавалась, что ее героиня, девочка-подросток по имени Дар, очень сильно напоминает ее в детстве. В процессе работы над мультфильмом внешний вид героини трансформировался и она становилась еще больше похожа на Рианну. “С одной стороны, это было немного жутковато, а с другой - невероятно здорово”, - рассказывала знаменитость. Некоторых мультперсонажей создатели делали похожими на реальных людей сознательно. Например, в диснеевской “Книге джунглей” 1967 года стервятники своим внешним видом напоминают “ливерпульскую четверку” - группу The Beatles. Какого мультипликационного персонажа можно назвать вашим двойником? Узнайте, ответив на вопросы нашего теста.

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