Тест: кто вы из "Сумерек"?

Франшиза “Сумерки” в свое время наделала немало шуму. Поклонники вампирской тематики скупали книги Стефани Майер и ждали выхода новой части экранизации. Сегодня сложно себе представить, что героев саги могли сыграть другие актеры, и все же ее создательница однажды призналась в интервью - каст “Сумерек” мог быть совсем иным. Например, в роли Беллы Свон писательница видела Эмили Браунинг, которую большинство зрителей знают по роли в фильме “Лемони Сникет: 33 несчастья”. Однако сама актриса отказалась принимать участие в съемках. Образ Эдварда Каллена ассоциировался у Стефани Майер с Генри Кэвиллом. Актер, карьера которого в тот момент не шла в гору, обрадовался предложению, но его кандидатуру зарубили продюсеры. По их мнению, Генри был слишком возрастным для роли 17-летнего вампира. Больше всего споров среди фанатов вызвала Никки Рид, исполнившая в саге роль Розали. В книге героиня описана как голубоглазая блондинка, похожая на эльфа, а в фильме она, по мнению поклонников, получилась слишком суровой. Кстати, в этой роли Стефани Майер тоже хотела увидеть другую кандидатуру - модель Джоанну Крупа, но не сложилось.

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