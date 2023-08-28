Тест: кто вы из "Симпсонов"?

Наверное, нет на свете ни одного человека, который ни разу не слышал бы о семейке Симпсонов. Впервые зрители “познакомились” с ними в 1987 году, когда в американской передаче “Шоу Трейси Ульман” показали двухминутный ролик. Отклики на этот короткий скетч были такими вдохновляющими, что спустя несколько лет Симпсоны получили свое собственное шоу. Любопытно, что автору, Мэтту Грейнингу, потребовалось всего четверть часа, чтобы придумать персонажей, которые не сходят с экранов вот уже более тридцати пяти лет. К слову, “Симпсоны” стали самым долгоиграющим мультсериалом в истории. А уж количество отсылок к другим проектам, реальным событиям и личностям в этом мультике просто зашкаливает. В 1998 году авторитетный журнал Time назвал “Симпсонов” лучшим телевизионным сериалом двадцатого столетия, а все потому, что его создатели позволили себе шутить над вещами, которые прежде были табуированными. Политика, религия, известные люди - все это оказывалось в центре внимания в “Симпсонах”. Мульсериал стал настоящим культурным феноменом, отсылки к которому можно найти в фильмах, сериалах, телепередачах и т.д. На какого персонажа сатирического мультсериала вы похожи? Узнайте ответ с помощью нашего теста.

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