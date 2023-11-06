Тест: кто вы из сериала «Шерлок»?

Первые рассказы о Шерлоке Холмсе увидели свет в 1887 году. Они произвели настоящий фурор среди читающей публики. Интерес к произведениям Артура Конан Дойля не ослабевает до сих пор, а о популярности Холмса как персонажа свидетельствует огромное количество литературный подражаний, и, конечно же, экранизаций. Шерлок по праву считается одним из тех персонажей, которых воплощали на экране наибольшее количество раз. На фоне других экранизаций выделяется британский сериал «Шерлок», в котором действие перенесено в наши дни. Творение сценаристов Стивена Моффата и Марка Гэтисса стало по-настоящему культовым. Любопытно, что пилотная серия «Шерлока» оказалась провальной. Это была экранизация «Этюда в багровых тонах», продолжительность которой составляла один час; эпизод должен был стать прологом ко остальным событиям сериала. Однако при просмотре первой версии стало понятно, что серия очень скучная и тяжеловесная. Было решено переснять ее, в режиссерское кресло сел Пол МакГиган. Увидеть первую, менее удачную версию пилота можно было на специально выпущенных DVD.

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