Тест: кто вы из сериала "Шерлок"?

В мире существует огромное количество экранизаций книг о Шерлоке Холмсе. Однако мировую известность получили далеко не все из них. Одним из самых ярких воплощений произведений Артура Конан Дойля на экране считается сериал ВВС “Шерлок”, где действие перенесено в современный Лондон. Любопытно, что детище сценаристов Стивена Моффата и Марка Гэтисса могло бы появиться на несколько лет раньше. Дело в том, что во время работы над сериалом “Доктор Кто” они много обсуждали будущие проекты, предлагали различные варианты, среди которых мелькнула идея современной версии “Шерлока Холмса”. Впоследствии Моффат и Гэтисс не раз возвращались к этой мысли, но не делали ничего, чтобы проект воплотился в реальность. В результате жене Стивена Моффата Сью надоела эта неопределенность и она устроила совместный обед в баре “Критерион”, расположенном на Пикадилли. Место встречи было весьма символичным - именно там Джон Ватсон впервые услышал о легендарном лондонском сыщике Шерлоке Холмсе. Сценаристы поняли намек верно и начали работу над проектом.

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