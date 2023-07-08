Тест: кто вы из семейства кошачьих?

Кошки во все века восхищали человека своей независимостью, природной грацией и благородством. Несмотря на то, что эти усатые-полосатые создания позволили себя приручить, они все равно предпочитают гулять сами по себе. Еще одна кошачья особенность, которая приводит человека в восторг - это умение мурлыкать. До сих пор точно не установлено, дан ли этот навык только домашних питомцам или дикие кошки тоже способны издавать подобные звуки. Во всяком случае, принято считать, что рысь, гепард, сервал и оцелот могут мурлыкать, а вот остальные, в том числе лев, тигр и леопард, нет. Хотя, возможно, они просто очень умело скрывают свои способности от человечества. Кстати, учеными доказано, что кошачье мурлыканье способно выражать не только удовольствие, когда питомца гладят, но и призыв о помощи. Во время болезней или перед смертью кошки также способны издавать такие звуки. Есть версия, что тем самым они инстинктивно скрывают свою слабость, демонстрируют, что все хорошо, чтобы не стать жертвой крупного хищника. Одним словом, кошки - очень загадочные создания.

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