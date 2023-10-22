Тест: кто вы из «Ранеток»?

История группы «Ранетки» началась в 2005 году, когда продюсер Сергей Мильченко решил создать девичий рок-коллектив. О кастинге узнал друг Мильченко, отец Жени Огурцовой, и уговорил дочь сходить на прослушивание. Девушка как раз заканчивала музыкальную школу, но о дальнейшей карьере и поступлении в профильные вузы не задумывалась. Однако кастинг прошла успешно, вскоре к команде присоединились еще четыре участницы — Наташа Щелкова, Аня Руднева, Лера Козлова и Лера Третьякова. Популярность новоиспеченной группы, получившей название «Ранетки», росла, в 2006 году вышел первый альбом. В 2008 году начался новый виток популярности — песни коллектива вошли в саундтрек сериала «Кадетство» на СТС. А вскоре продюсерам пришла в голову идея создать отдельный сериал о буднях участниц группы. «Ранетки» исполнили в нем все роли, героини носили те же имена, учились в одной школе, занимались музыкой, а параллельно влюблялись, попадали в переделки и конфликтовали с родителями. Распался коллектив в 2013 году, в творческом багаже «Ранеток» было четыре альбома.

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