Тест: кто вы из психопатов в кино?

Кинематограф подарил миру множество ярких персонажей, причем не только положительных. Особенной популярностью у зрителей пользуются герои, которых можно емко охарактеризовать одним словом - “психопат”. Все эти персонажи, начиная от Ганнибала Лектора и заканчивая Джокером, притягивают к себе внимание зрителей. Быть может, потому, что нам хочется понять - что же движет такими людьми. На первый взгляд они кажется вполне обыкновенными, одними из нас, но ведь есть же что-то, что отличает их от нормальных людей? Ученые также задаются этими вопросами и пытаются найти некую закономерность, разобраться, какие психологические процессы приводят психопатов к тому, что они совершают. Эволюционные психологи до сих пор не могут прийти к общему знаменателю, что же такое психопатия - является ли она отклонением от нормы или заложена природой специально. Исследования показывают, что психопаты вполне способны отличить плохое от хорошего и при необходимости заявить, что, например, грабить людей неприемлемо. Другое дело, что это знание не мешает им совершать темные поступки. Хотите узнать, кто из популярных экранных психопатов? Ответьте на вопросы, но, конечно, не принимайте результаты теста всерьез.

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