Тест: кто вы из мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»?

История создания мультфильма «Аватар: Легенда об Аанге» уходит корнями в 1995 год. Именно тогда познакомились его авторы — Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко. Оба на тот момент были студентами школы искусств Род-Айленда и мечтали создать нечто культовое. Что ж, стоит признать, что у них это получилось. Правда, не сразу — над «Легендой об Аанге» авторы начали работать только спустя семь лет после знакомства. Брайан и Майкл работали с невероятной самоотдачей — иногда они трудились по 15 часов в сутки, семь дней в неделю. Идея мультфильма появилась случайно и получила свое развитие из совместных обсуждений. Майкл Данте Димартино как раз посмотрел документальный фильм, рассказывающий об экспедиции, застрявшей на южном полюсе. Ему показалось, что сюжет будущего мультика может быть основан на этой истории. А Брайан изобразил на одном из набросков необычного робота-обезьянку со стрелой на голове, маленького лысого мальчика и крупное существо, напоминающее собаку. Было решено объединить идеи. В результате стрела от обезьянки перешла к лысому мальчику, а основой для сюжета послужила борьба между водяными и огненными людьми; мальчик, в свою очередь, стал принадлежать к воздушной стихии. Пройдите наш тест и узнайте, на кого из персонажей «Аватара: Легенды об Аанге» вы похожи.

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