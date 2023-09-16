Тест: кто вы из культового сериала "Шерлок"?

Произведения Артура Конан Дойля о сыщике Шерлоке Холмсе пользовались огромной популярностью у современников, да и в наши дни число поклонников ничуть не меньше. Во многом этому способствовали экранизации. Их было немало, но одной из самых популярных стала британская, выпущенная каналом ВВС. Сериал с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли долгое время не решались запустить в производство. Сценаристы Стивен Моффат и Марк Гэтисс работали над сериалом “Доктор Кто” и по дороге из Кардиффа и обратно обсуждали идеи новых проектов. Однажды им пришла мысль создать сериал о Шерлоке Холмсе, только перенести действие в современный Лондон. Идя определенно была удачной, но Гэтисс и Моффат не предпринимали никаких шагов, чтобы проект сдвинулся с мертвой точки. Наконец, супруга Моффата Сью пригласила сценаристов на обед в ресторан “Критерион”. Именно в этом месте доктор Ватсон услышал впервые о Холмсе. Стивен и Марк оценили изобретательность Сью, поняли ее намек и вскоре приступили к работе над сценарием. Знали ли они, что сериал ждет такой феноменальный успех? Каким персонажем легендарного сериала вы могли бы быть? Найдите ответ с помощью нашего нового теста.

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