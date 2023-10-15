Тест: кто вы из культового сериала «Игра престолов»?

Сериал «Игра престолов» стал вехой в истории современного телевидения. Несмотря на то, что финал фэнтези-саги вызвал неоднозначные чувства у фанатов, нельзя отрицать тот факт, что она оказала большое влияние на культуру двадцать первого века. Миллионы людей следили за сюжетными поворотами сериала, строили теории по поводу будущих сезонов, называли детей в честь любимых персонажей… Любопытно, что Джордж Мартин, написавший «Песнь Льда и Пламени», когда-то был сценаристом. Ему не нравилось, что масштабные истории на телевидении постоянно приходилось сокращать, убирать из сюжета действующих лиц, помнить о бюжете съемок и хронометраже. Покончив с работой сценариста, Мартин решил написать книгу, неподъемную для воплощения на экране - со сложной вселенной, десятками сюжетных линий, большим количеством массовых сцен и битв. Но, по иронии судьбы, после выхода «Властелина колец» Питера Джексона продюсеры возжелали повторить успех кинотрилогии и находились в поисках материала. На протяжении многих лет Мартин отказывался продавать права на экранизацию фильмов, пока не поступило предложение сделать из саги сериал. Тут-то писатель и дал свое согласие. Пройдите тест и узнайте, на какого персонажа «Игры престолов» вы похожи.

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