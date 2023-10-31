Тест: кто вы из «Красавицы и Чудовища»?

История любви красавицы Белль и Чудовища давно стала диснеевской классикой. Глядя на красивую сказочную пару, многие зрители даже не догадываются о том, что сюжет мультфильма, а затем и одноименного фильма, был основан на реальном случае. В основу легендарного мультфильма, а далее кино-адаптации, легла книга «Красавица и Чудовище» Габриэль-Сюзанны Барбо де Вильнёв. Литературный первоисточник был написан в 1740 году, во времена, когда большинство девушек выходили замуж вовсе не по большой и светлой любви, а по указке родителей. Согласно историческим данным, прообразом Чудовища стал Педро Гонсалес, мужчина, страдающий от гипертрихоза, или синдрома оборотня — болезни, при которой все лицо покрывается волосами. По воле судьбы Гонсалес оказался при французском дворе. Когда на престол взошла Екатерина Медичи, она решила недобро пошутить, и женила Гонсалеса на красавице Катарине Раффелин. По легенде, поначалу девушка боялась своего супруга, но со временем искренне полюбила его не за внешность, а за душу и даже родила ему семерых наследников. Некоторые из них унаследовали заболевание отца. История о Красавице и Чудовище напоминает зрителям о том, что настоящая любовь творит чудеса. Пройдите тест и узнайте, на какого персонажа этой истории вы похожи.

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