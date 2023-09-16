Тест: кто вы из группы BTS?

О группе BTS слышали, вероятно, даже те, кто не знаком с понятием “кей-поп”. Легендарный бойз-бэнд завоевал сердца миллионов поклонников со всего света, которые называют себя “арми”. В Южной Корее кей-поп распространен настолько широко, что стал… школьным предметом. В рамках специального учебного курса детям предлагают учиться игре на музыкальных инструментах, сочинению песен, пению, танцам и обработке треков. По сообщениям СМИ, после завершения такого курса выпускники смогут попробовать себя не только в роли айдолов, но и продюсеров, композиторов, хореографов и т.д. Одной из первых школ, запустивших эту программу, стала средняя школа Квангчон, расположенная в провинции Чунгнам. После запуска собственного курса власти вложили в учебное заведение более десяти миллионов долларов, оно получило новое название - Высшая школа корейской поп-музыки и исполнительского искусства. Если прежде количество учеников в ней составляло 76 человек, то впоследствии оно увеличилось до 126. Занятия для ребят проводятся совершенно бесплатно, они оплачивают только проезд до школы и жилье в городе. Знакомы ли вы с творчеством группы BTS? Ответьте на вопросы теста и узнайте, каким ее участником вы могли бы стать.

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