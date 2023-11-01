Тест: кто вы из героинь «Великолепного века»?

Говоря о костюмных сериалах, действие которых разворачивается в предшествующие столетия, невозможно не упомянуть «Великолепный век». Турецкий проект побил все рекорды по просматриваемости, во всем мире сложно найти человека, который ни разу не слышал этого названия. Любопытно, что такой невероятной популярностью «Великолепный век» пользуется преимущественно за пределами своей родины. Несмотря на то, что создатели изначально позиционировали свое детище как вольную интерпретацию исторических событий, турецкие зрители упрекали шоу за несоответствие реальным фактам. Например, много критики было высказано в адрес костюмов женских персонажей. На исторической родине аудитория сочла их слишком уж откровенными. Авторы проекта объяснили это тем, что во времена Сулеймана художники практически не писали женские портреты с натуры — другим мужчинам было строго запрещено видеть лица обитательниц гарема. Поэтому доподлинно неизвестно, как именно одевались наложницы. Выдумкой сценаристов были и некоторые персонажи — например, художник Лука или принцесса Изабелла. Многие зрительницы хотели бы быть похожими на обворожительных героинь «Великолепного века». Самое время пройти тест и узнать, с какой из них у вас действительно есть сходство.

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