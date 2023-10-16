Тест: кто вы из героинь сериала «Сверхъестественное»?

Сериал «Сверхъестественное» прославился как один из самых долгоиграющих проектов в истории современного телевидения. Шутка ли - 15 сезонов зрители наблюдали за приключениями братьев Винчестер. Шоураннером сериала на протяжении пяти сезонов был Эрик Крипке. Он же выступал в ролях продюсера, режиссера и сценариста. В дальнейшем его заменила Сера Гэмбл. Изначально Крипке хотел создать нечто похожее на популярный мультсериал «Скуби-Ду», где группа персонажей во время путешествий расследует таинственные происшествия. Эрик собирался сделать главными героями подростков, затем ему в голову пришла идея поставить в центре событий репортера. В то время на телевидении было не так много проектов с мистической составляющей, поэтому затея пришлась продюсерам по душе. Единственное, что они отвергли - репортера в качестве центрального персонажа. На ходу Эрик Крипке придумал новую версию - о братьях, которые ездят по стране на ретроавтомобиле, борются с нечистью и попутно решают проблемы во взаимоотношениях. Такая завязка показалась продюсерам привлекательной. Помимо братьев Винчестер, в сериале масса персонажей. Пройдите наш тест и узнайте, на какую героиню «Сверхъестественного» вы похожи.

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