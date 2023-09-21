Тест: кто вы из героев "Звездных войн"?

Космоопера Джорджа Лукаса - явление, без которого невозможно представить себе мировой кинематограф. Тем удивительнее будет узнать, что молодому сценаристу и режиссеру пришлось потратить уйму времени и сил, чтобы голливудские киностудии поверили в успех проекта. Рассылать наброски сценария Лукас начал еще в 1970-х годах, но раз за разом получал от продюсеров отказ. Дело было не в том, что руководителям киностудий и спонсорам идея снять фантастический фильм казалась плохой. Скорее уж, причина крылась в масштабности съемок - требовалось множество визуальных эффектов. Публика в те годы уже была достаточно избалованной, и чтобы по-настоящему удивить ее, требовалось новейшее оборудование и новаторский подход. В результате Джорджу Лукасу удалось получить согласие от студии XX Century Fox. Но, поскольку у нее не было отдела, отвечающего за спецэффекты, вместе с единомышленниками режиссер создал свою собственную компанию по производству визуальных эффектов. Она получила название Industrial Light and Magic. Несмотря на то, что съемки первой части затянулись и большая часть команды не верила в успех, премьера все расставила по местам: “Звездные войны” стали настоящим хитом. Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, на какого персонажа культовой саги вы похожи.

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