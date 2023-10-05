Тест: кто вы из героев "Спанч Боба"?

Мультсериал “Губка Боб Квадратные Штаны” относится к числу теех проектов, которые не предназначены для детской аудитории. Да и взрослые зрители порой не могут разобраться до конца в замысле создателей. Например, многие зрители наверняка удивятся, если узнают, что персонажи мультика воплощают собой семь смертных грехов. Об этом авторы “Спанч Боба” рассказали в эксклюзивных материалах на DVD. Правда, пояснить, кто есть кто, они не удосужились, но фанаты быстро разобрались и сами. По версии зрителей, Патрик, в to do-листе которого значится только один пункт - “ничегонеделание”, является олицетворением лени, а мистер Крабс, обожающий деньги - алчности. Кстати, немногие знают, что автор идеи мультсериала Стивен Хилленберг по профессии является морским биологом. Любовь к морю его обитателям возникла у него еще в детстве под впечатлениями от фильмов французского океанографа Жака-Ив Кусто. Хилленберг окончил Университет Гумбольдта по специальности “морская наука”, но после все же перешел в сферу иискусства. Идея снять мультфильм об обитателях моря пришла к нему во время экспедиции на морское дно. Пройдите наш тест и узнайте, на какого героя мультфильма вы похожи - на Губку Боба, Сквидварда или Сэнди.

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